Медицинский центр "Аист" - лечение всех видов бесплодия

Клиника «Аист» 20 лет помогает пациентам стать счастливыми родителями.
Клиника «Аист» - это медицинский центр, где проводят лечение всех видов бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Вся наша деятельность направлена на восстановление и сохранение женского и мужского репродуктивного здоровья.
Мы стремимся использовать все самые эффективные подходы, которые существуют сегодня в области репродуктивных технологий, чтобы конечным результатом была не просто беременность, а рождение здорового ребенка.
Клиника «Аист» 20 лет помогает пациентам стать счастливыми родителями.
Клиника «Аист» - это медицинский центр, где проводят лечение всех видов бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Вся наша деятельность направлена на восстановление и сохранение женского и мужского репродуктивного здоровья.
Мы стремимся использовать все самые эффективные подходы, которые существуют сегодня в области репродуктивных технологий, чтобы конечным результатом была не просто беременность, а рождение здорового ребенка.
Ходак Владислав Артурович
Врач высшей категории, андролог уролог, хирург, анестезиолог, абдоминальный хирург. Стаж работы 16 лет.
Специализация:
- Амбулаторная урология;
- Лечение возраст-ассоциированных заболеваний у мужчин (андрогенный дефицит, ожирение и метаболический синдром, гиперплазия простаты и эректильная дисфункция), профилактика старения, поддержание активного долголетия;
- Лечение репродуктивных расстройств у мужчин;
- Оперативное лечение вентральных грыж.
В данный момент в клинике «Аист» действует акция:
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Астафьева Екатерина Александровна
Эмбриолог, биолог.
Окончила государственный университет им. Н.И.-Лобачевского в 2009 году.
Работает в «Медицинском Центре«Аист» с 2014 года.
Изучаем почти невидимое.
Муравьева Елена Александровна
Эмбриолог, биолог, специалист в области ЭКО, ИКСИ, ПИКСИ, вит-рификации эмбрионов, спермы, ооцитов.
Окончила Нижегородский Государственный университет им. Н.И.Лобачевского(биология) в 2009г. Член ESHRE c 2013 года. Член РАРЧ с 2010 года.
Жизнь вокруг нас.
Аистова Елена Алексеевна
Главный эмбриолог
Биолог, Кандидат Биологических Наук, член ESHRE с 2006 года. Член РАРЧ с 2002 года. Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского.
Еленой Алексеевной совместно с Ириной Николаевной Максимовой получена первая беременность после ЭКО в Нижнем Новгороде.
Биология — наука о жизни.
Максимов Сергей Владимирович
Врач УЗД
Окончил Горьковский медицинский институт в 1987г. Имеет первую квалификационную категорию. В клинике «Аист» работает со дня его образования.
Диагностика прежде всего.
Климова Ксения Дмитриевна
Врач-терапевт, КМН, председатель ВК. Ведет терапевтический прием, ЭКГ
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2001г. Член Всероссийского Общества ревматологов.
Выслушаю и постараюсь помочь.
Самсонов Антон Алексеевич
Врач уролог, андролог, хирург, врач-онколог, к.м.н.
Окончил Нижегородскую медицинскую академию в 2004 году с отличием. КМН. В клинике работает с 2010 года.
Постараюсь помочь в решении деликатных проблем.
Хрулёва Наталья Валерьевна
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗД
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 1998г.
Акушерство — мое призвание!
Крупинова Дарья Сергеевна
Врач акушер-гинеколог, врач УЗД, онколог, оперирующий гинеколог
Окончила с отличием Нижегородскую медицинскую академию в 2014г. В клинике «Аист»работает с 2016г.
Делаю то, что когда то казалось невозможным…
Дрейбанд Ирина Владимировна
Врач акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог, врач УЗД
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2005 году. Член РАРЧ с 2010года. Член ESHRE c 2010 года. Занимается проблемами бесплодия и привычного невынашивания беременности, патологии шейки матки. Работает в клинике«Аист» с 2011 года.
Многие проблемы могут быть решены. Нужно только приложить усилия…
Шерстнева Ольга Васильевна
Врач акушер-гинеколог высшей категории, КМН, репродуктолог, врач УЗД
Окончила Нижегородский медицинский институт в 1991 году. Член РАРЧ с 2003 года, член ESHRE c 2006 года. С 2003 года работает в клинике «Аист». 12 лет проработала врачом акушером-гинекологом в роддомах Нижнего Новгорода.
Стараюсь узнать что-то новое и использовать для работы.
Головкова Татьяна Александровна
Врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, врач УЗД
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2001 году. Член РАРЧ с 2004 года, член ESHRE c 2007 года. Работала врачом акушером-гинекологом в роддомах Нижнего Новгорода. С 2003 года работает в клинике «Аист».
Всегда стараюсь помочь своим пациентам. Все сбудется!
Ктоян Гаяне Мануковна
Главный врач «Клиники «Аист»
Врач акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог, эндокринолог, врач УЗД
Гаяне Мануковна занимается проблемами невынашивания беременности, диагностикой и лечением эрозии шейки матки, а также подбором современных методов контрацепции и помощь женщинам в период менопаузы, ведение беременности. Работает в центре с 2008 года.
Наш опыт бесценен
Макарова Татьяна Александровна
Директор
Основатель«Медицинского центра «Аист» с 2000 года.
В «Медицинском центре «Аист» работают одни из лучших врачей города и области. В течение 20 лет они воплощают в жизнь самые передовые репродуктивные технологии.
Ольга В.
Хочу сказать большое спасибо Ольге Васильевне за сыночка!
Нам уже 4 — я неделька. Растем потихоньку. Спасибо огромное за Вашу «работу» и заботу, я до сих пор не верю своему счастью!
Наталья Шевелёва
В клинике собраны отличные специалисты. Наблюдаюсь в данной клинике не один год, всегда довольна. Ничего лишнего не прописывают, всегда всё аккуратно и тактично.
Светлана Стрекова
Вежливый мед.персонал, чисто и уютно, просторный холл для ожидания приёма, оборудование экспертного класса. Грамотные и опытные специалисты.
Полина Лазарева
Прекрасные врачи, по домашнему спокойно в клинике. Записываться лучше за неделю, чтобы подобрать удобное время. Прекрасный узи специалист ( мужчина ), уролог, гинеколог. Цены ниже чем В МОДНЫХ Клиниках.
Маргарита К.
Гаяне Мануковна, сегодня в 08:55 я родила замечательную девочку — 3260 гр, 51 см! Ровно в 00:00 у меня отошли воды, а в 01:30 я лежала на первом ктг. я родила с разрывами, швами, но без СТИМУЛЯЦИЙ и анестезии! Все схватки старалась продышать, прожить! Я хочу Вам выразить огромную благодарность, за то, что благодаря Вам я пережила такое и стала мамой!!! Вы врач с большой буквы и огромным сердцем! Здоровья Вам! Побольше бы таких врачей!
Мария К.
Татьяна Александровна, добрый вечер!
Вчера нашим детям исполнилось два годика. Без вас мы бы не стали самыми счастливыми родителями Спасибо вам!
Валерия Д.
Татьяна Александровна о Боже! Я сделала все тесты что были в доме. Сейчас поеду сдам хгч. Как же я счастлива! Спасибо Вам огромное!
Елена С.
Нам годик! Ольга Васильевна, добрый день. Спасибо Вам огромное за такое счастье! Каждый день Вас вспоминаю и благодарю от всего сердца за такого чудного малыша! Спасибо!
Мария П.
Здравствуйте , Гаянэ Мануковна! Сегодня ночью в 2.25 родился малыш . 51см, 3385гр.
Роды прошли хорошо, все здоровы.
Спасибо Вам за легкую беременность!
Наталья П.
Хочу выразить благодарность Дрейбанд Ирине Владимировне, профессионалу своего дела! Обратилась в клинику с бесплодием, записалась на прием к Ирине Владимировне, после осмотры были назначены анализы и лечение.Была проведена инсеменация и наступила долгожданная беременность. 7 ноября у нас родилась дочка! Ирина Владимировна спасибо вам за ваш труд, за вашу поддержку.Самый лучший врач! Клиника отличная!
ООО "Клиника Аист"
Адрес:
- г. Н. Новгород, ул. Гужевая, д.42, 2-й этаж
Режим работы:
- ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
- СБ с 09:00 до 19:00
- ВС с 09:00 до 14:00
Запись на прием:
- тел.+7(831) 214-23-25, +7(831) 214-23-26
- e-mail: klinikaaist@mail.ru