Медицинский центр "Аист" - лечение всех видов бесплодия

Маргарита К.

Гаяне Мануковна, сегодня в 08:55 я родила замечательную девочку — 3260 гр, 51 см! Ровно в 00:00 у меня отошли воды, а в 01:30 я лежала на первом ктг. я родила с разрывами, швами, но без СТИМУЛЯЦИЙ и анестезии! Все схватки старалась продышать, прожить! Я хочу Вам выразить огромную благодарность, за то, что благодаря Вам я пережила такое и стала мамой!!! Вы врач с большой буквы и огромным сердцем! Здоровья Вам! Побольше бы таких врачей!