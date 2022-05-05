Медицинский центр "Аист" - лечение всех видов бесплодия

О КЛИНИКЕ

Клиника «Аист» 20 лет помогает пациентам стать счастливыми родителями.


Клиника «Аист» - это медицинский центр, где проводят лечение всех видов бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Вся наша деятельность направлена на восстановление и сохранение женского и мужского репродуктивного здоровья.


Мы стремимся использовать все самые эффективные подходы, которые существуют сегодня в области репродуктивных технологий, чтобы конечным результатом была не просто беременность, а рождение здорового ребенка.

Клиника «Аист» 20 лет помогает пациентам стать счастливыми родителями.




Клиника «Аист» - это медицинский центр, где проводят лечение всех видов бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Вся наша деятельность направлена на восстановление и сохранение женского и мужского репродуктивного здоровья.


Мы стремимся использовать все самые эффективные подходы, которые существуют сегодня в области репродуктивных технологий, чтобы конечным результатом была не просто беременность, а рождение здорового ребенка.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

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Ходак Владислав Артурович

Врач высшей категории, андролог уролог, хирург, анестезиолог, абдоминальный хирург. Стаж работы 16 лет.

Специализация:

  • Амбулаторная урология;
  • Лечение возраст-ассоциированных заболеваний у мужчин (андрогенный дефицит, ожирение и метаболический синдром, гиперплазия простаты и эректильная дисфункция), профилактика старения, поддержание активного долголетия;
  • Лечение репродуктивных расстройств у мужчин;
  • Оперативное лечение вентральных грыж.

В данный момент в клинике «Аист» действует акция:

ПРИЕМ ВРАЧА УРОЛОГА-АНДРОЛОГА +АНАЛИЗ СПЕРМЫ С MAR-ТЕСТОМ СО СКИДКОЙ 20%

Астафьева Екатерина Александровна

Эмбриолог, биолог.
 
Окончила государственный университет им. Н.И.-Лобачевского в 2009 году.

Работает в «Медицинском Центре«Аист» с 2014 года.
 

Изучаем почти невидимое.

Муравьева Елена Александровна

Эмбриолог, биолог, специалист в области ЭКО, ИКСИ, ПИКСИ, вит-рификации эмбрионов, спермы, ооцитов.
 
Окончила Нижегородский Государственный университет им. Н.И.Лобачевского(биология) в 2009г. Член ESHRE c 2013 года. Член РАРЧ с 2010 года.
 

Жизнь вокруг нас.

Аистова Елена Алексеевна

Главный эмбриолог

Биолог, Кандидат Биологических Наук, член ESHRE с 2006 года. Член РАРЧ с 2002 года.  Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского.
 
Еленой Алексеевной совместно с Ириной Николаевной Максимовой получена первая беременность после ЭКО в Нижнем Новгороде.
 

Биология — наука о жизни.

Максимов Сергей Владимирович

Врач УЗД
 
Окончил Горьковский медицинский институт в 1987г. Имеет первую квалификационную категорию. В клинике «Аист» работает со дня его образования.
 

Диагностика прежде всего.

Климова Ксения Дмитриевна

Врач-терапевт, КМН, председатель ВК. Ведет терапевтический прием, ЭКГ
 
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2001г. Член Всероссийского Общества ревматологов.
 

Выслушаю и постараюсь помочь.

Самсонов Антон Алексеевич

Врач уролог, андролог, хирург, врач-онколог, к.м.н.
 
Окончил Нижегородскую медицинскую академию в 2004 году с отличием. КМН. В клинике работает с 2010 года.
 

Постараюсь помочь в решении деликатных проблем.

Хрулёва Наталья Валерьевна

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗД
 
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 1998г.
 

Акушерство — мое призвание!

Крупинова Дарья Сергеевна

Врач акушер-гинеколог, врач УЗД, онколог, оперирующий гинеколог
 
Окончила с отличием Нижегородскую медицинскую академию в 2014г. В клинике «Аист»работает с 2016г.
 

Делаю то, что когда то казалось невозможным…

Дрейбанд Ирина Владимировна

Врач акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог, врач УЗД
 
Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2005 году. Член РАРЧ с 2010года. Член ESHRE c 2010 года. Занимается проблемами бесплодия и привычного невынашивания беременности, патологии шейки матки. Работает в клинике«Аист» с 2011 года.
 

Многие проблемы могут быть решены. Нужно только приложить усилия…

Шерстнева Ольга Васильевна

Врач акушер-гинеколог высшей категории, КМН, репродуктолог, врач УЗД
 

Окончила Нижегородский медицинский институт в 1991 году. Член РАРЧ с 2003 года, член ESHRE c 2006 года. С 2003 года работает в клинике «Аист». 12 лет проработала врачом акушером-гинекологом в роддомах Нижнего Новгорода.

 

Стараюсь узнать что-то новое и использовать для работы.

Головкова Татьяна Александровна

Врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, врач УЗД

 

Окончила Нижегородскую медицинскую академию в 2001 году. Член РАРЧ с 2004 года, член ESHRE c 2007 года. Работала врачом акушером-гинекологом в роддомах Нижнего Новгорода. С 2003 года работает в клинике «Аист».

 

Всегда стараюсь помочь своим пациентам. Все сбудется!

Ктоян Гаяне Мануковна

Главный врач «Клиники «Аист»

Врач акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог, эндокринолог, врач УЗД
 

Гаяне Мануковна занимается проблемами невынашивания беременности, диагностикой и лечением эрозии шейки матки, а также подбором современных методов контрацепции и помощь женщинам в период менопаузы, ведение беременности. Работает в центре с 2008 года.

 

Наш опыт бесценен

Макарова Татьяна Александровна

Директор
 

Основатель«Медицинского центра «Аист» с 2000 года.
 

В «Медицинском центре «Аист» работают одни из лучших врачей города и области. В течение 20 лет они воплощают в жизнь самые передовые репродуктивные технологии.

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ООО "Клиника Аист"

Адрес:

  • г. Н. Новгород, ул. Гужевая, д.42, 2-й этаж

Режим работы:

  • ПН-ПТ с 08:00 до 20:00
  • СБ с 09:00 до 19:00
  • ВС с 09:00 до 14:00

Запись на прием:

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